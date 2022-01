Il pagellone di Eccellenza. La Cairese resta una certezza, restano da accendere le polveri in attacco

VOTO 7

Cambiano annate, allenatori o interpreti, ma alla fine la Cairese ronza sempre attorno all'alveare del bersaglio grosso.

Dopo la finale persa con la corazzata Ligorna al termine della scorsa stagione, i gialloblu hanno chiuso il 2021 con il miglior piazzamento tra le savonesi, al secondo posto del girone A, alle spalle solo della Genova Calcio.

Un risultato non banale, tenendo conto anche dell'esordio assoluto in panchina di Diego Alessi e del nuovo approccio tattico disegnato dall'ex centravanti gialloblu.

Il 3-4-1-2 si colloca sulle orme del maestro Luca Monteforte, non solo nei numeri, ma anche nell'approccio in campo, uomo contro uomo. Un calcio totalizzante nell'approccio e che deve essere abbracciato senza compromessi dalla squadra: un messaggio che Alessi e il suo staff sono riusciti fin qui a trasmettere con efficacia.

A spaccare il capello si aspettano risposte sul fronte offensivo nella prima parte del 2022: Poggi (otto le reti all'attivo) è in fase di recupero dopo l'infortunio, mentre i cinque gol realizzati da Saviozzi e Piacentini (rispettivamente 3 e 2), rappresentano un bottino troppo parco per due riferimenti del girone A, complice anche qualche intoppo fisico di troppo. Ritrovare smalto sul fronte offensivo sarà quindi condizione necessaria per provare ad essere competitivi fino alla fine, una volontà testimoniata anche dall'ingaggio di un centrale di spessore come Alessio Tissone.