Calcio. Oggi si riunisce il Consiglio della LND, al vaglio le misure per Serie D ed Eccellenza

Come anticipato domenica scorsa dal presidente del CR Liguria, Giulio Ivaldi, sarà oggi, mercoledì 5 gennaio, la data chiave per capire se e come i campionati dilettantistici ancora operativi, Serie D ed Eccellenza, continueranno il loro iter regolare.

Oggi è infatti previsto il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, dove il presidente Abete e i vari rappresentanti regionali decideranno di fatto se proseguire con il regolare corso dei campionati o di posticipare la ripresa come avvenuto per i tornei dalla Promozione alla Terza Categoria e per le categorie giovanili.

Lo scorso due gennaio lo stesso Abete aveva lanciato messaggi di ottimismo e di fiducia, ma a conti fatti la serie di rinvii imposti dal Covid è apparsa eclatante, tanto da far saltare totalmente i recuperi in programma oggi nel girone A.

Non resta quindi che attendere le decisioni del Consiglio che, nelle attese, dovrà decretare anche le sorti del Torneo delle Regioni.