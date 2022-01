Calcio. Si fermano anche gli Juniores Nazionali nei gironi A,B, C e G. Ripresa il 22 gennaio

Il Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della F.I.G.C., dispone la sospensione del Campionato Nazionale Juniores Under 19 2021/2022 per i gironi A, B, C e G per i turni di campionato in programma per l’8 e 15 gennaio e la ripresa dello stesso per sabato 22 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto l’8 gennaio. Nei prossimi giorni sarà sviluppato il calendario di tutte le successive gare, salvo ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Restano programmate le gare di recupero previste per l’8 gennaio.

Il 12, 15 e 19 gennaio saranno riprogrammate tutte le altre gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione.

Nel frattempo le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli F.I.G.C..