Calciomercato. La Spotornese annuncia Colombino, Manfrini e Varriale

Il comunicato:

Dopo un più che soddisfacente e inaspettato girone di andata, l' ASD Spotornese calcio è felice di annunciare (nonostante gli esordi in campionato lo abbiano già reso noto) 3 nuovi giovani della rosa biancoazzurra.

In vista della ripresa del campionato è altresì probabile che una vecchia conoscenza biancoazzurra possa riunirsi al gruppo e contribuire alla rincorsa di un buon piazzamento in classifica in ottica play off.