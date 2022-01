Calcio. Alassio FC. Ragazzoni furente: "Negato il rinvio contro il Taggia con tre positivi e sei quarantene. La squadra non si presenterà comunque alla partita"

"Ho parlato poco fa con il presidente Ivaldi e con 3 positivi al covid, sei giocatori in quarantena e l'indisponibilità degli under, ci è stato negato il rinvio.

Il presidente ci ha detto che non vengono fatti figli o figliastri nell'intraprendere un determinato tipo di decisioni, ma la sensazione personale è diversa, soprattutto nell'attuazione dei protocolli. Ricordo di partite rinviate per un caso di positività, come accaduto ad esempio con il Savona, e adesso con una situazione del genere, un trend dei contagi ancora in crescita, veniamo obbligati a giocare? Tra l'altro all'interno di una cornice dilettantistica?