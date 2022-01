Il pagellone di Eccellenza. Finale, continuità e autocritica

FINALE 6.5

Ogni stagione viene da domandarsi cosa poter chiedere di più al Finale, nonostante negli ultimi campionati la squadra di Pietro Buttu abbia abituato gli addetti ai lavori a stagioni costantemente ad alto profilo.

I "ragazzotti", come li chiama lo stesso allenatore giallorosso, continuano a mostrare progressi, tra under che si affacciano alle soglie della prima squadra, e calciatori che orbitano attorno alla leva 2000 con profili ormai quasi da veterani.

La classifica è in linea con le aspettative: chiudere il campionato tra le prime cinque coronerebbe per l'ennesima volta il lavoro imbastito negli ultimi anni, nonostante una concorrenza serrata con tante squadre di buon valore (fondamentale in quest'ottica la vittoria interna sul Ventimiglia).

Da apprezzare la dichiarazione al nostro giornale di mister Buttu, che si è autodefinito, con un autocritica feroce un "allenatore a handicap" nell'arco degli ultimi mesi. Il tecnico ingauno ha dato molto alla causa del club di via Brunenghi, ormai in un arco temporale lungo più di una decade, e sia l'ambiente che lo spogliatoio hanno avuto modo di ricambiare concretamente sostegno e affetto verso la propria guida.

Nota di merito per il ds Rolando che, come a Loano, si conferma estremamente coraggioso nell'attingere a piene mani dal settore giovanile. Un attaccante resta comunque sulla lista della spesa, dopo le partenze di Rocca e di Molina, rispettivamente al Ceriale e al Soccer Borghetto.