Il pagellone di Eccellenza. Pietra Ligure, una risalita non così scontata

PIETRA LIGURE 6.5.

L'avvio di stagione, con qualche scivolone di troppo, aveva lasciato presagire una convalescenza più lunga del previsto per il Pietra Ligure, reduce da un paio di annate ricche di delusioni, combaciate con un rendimento ben al di sotto anche delle proprie aspettative.

Mano a mano i biancocelesti hanno trovato una propria fisionomia, a tratti quasi selvaggia e anarchica rispetto alle abitudini di mister Pisano, sempre particolarmente attento alla fase di non possesso.

Avere però nel parco offensivo cavalli di puro talento (negli anni ancora inespresso) come Insolito, Metalla e Alfano, senza dimenticare Rovere, ha però spinto l'allenatore andorese a qualche compromesso sul piano dell'equilibrio, seppur la cura tattica non sia passata in secondo piano.

La squadra viaggia a un ritmo di quasi 2.5 gol realizzati a partita, con la quota delle reti subite che si attesta a 25, ma il gioco sta valendo la candela, dato che la qualificazione ai playoff rappresenta per il Pietra una prospettiva concreta.

Ottimo l'inserimento di Tona, poco da dire sulla duttilità di un giocatore tatticamente prezioso come Genta, ma una sottolineatura particolare merita Erri Praino per essersi confermato leader partecipe, solido e silenzioso anche in alcuni momenti di difficoltà tecnica.

I piani di sviluppo societari restano chiari, grazie anche un rapporto di ferro con l'Amministrazione Comunale, a cui si è unito un main sponsor di assoluto valore come la holding FC Group.

Il giudizio sulla seconda parte del 2021 non può che essere largamente sufficiente, con prospettive ancor più positive nel caso al termine della prima fase il sodalizio pietrese si trovasse nei primi cinque posti della graduatoria.