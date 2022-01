Calciomercato. Il Ligorna non si ferma, preso anche il forte centrale Ciro Cipolletta

La nota biancoblu:

Secondo colpo per il Ligorna nel mercato di gennaio, questa volta nel reparto difensivo. Alla corte di Mister Roselli in arrivo Ciro Cipolletta, direttamente da Torre del Greco.





Per il centrale classe ’96 grande esperienza nel campionato di Serie D con all’attivo già 143 presenze tra i Gironi F, G, H e I con casacche prestigiose tra le quali quelle del Foggia, della Sambenedettese e del Savoia. Per lui anche cinque presenze in Serie C con la maglia dell’Arezzo.





La società dà il benvenuto a Cipolletta e si augura le migliori soddisfazioni sia di squadra sia personali di qui a fine stagione.