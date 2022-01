Calcio, Eccellenza. L'Albenga cerca il riscatto con la Genova Calcio. Arenzano - Finale e Varazze - Ospedaletti fondamentali per gli equilibri del girone

Il Covid torna a interferire in maniera pesante sul calcio dilettantistico savonese, tanto che oggi pomeriggio saranno soltanto tre le partite in programma riguardanti le squadre del nostro comprensorio.

Cairese - Pietra Ligure è stata infatti rinviata a data da destinarsi, mentre Alassio FC - Taggia non vedrà ai nastri di partenza, come confermato stamane dal club giallonero, la squadra di mister Luciani.

Spazio quindi al big match tra Albenga e Genova Calcio. Un'opportunità di riscatto per gli ingauni, ancora a secco di vittorie contro il team di Maisano nel triplice confronto tra coppa e campionato (reti bianche all'andata, doppio ko nella semifinale di coppa).

Una partita da non fallire per i bianconeri, dopo le due sconfitte consecutive rimediate con il Pietra Ligure e l'Ospedaletti e la mini rivoluzione di mercato di dicembre, soprattutto per puntellare una classifica che altrimenti potrebbe diventare improvvisamente preoccupante.

Molti degli equilibri nella fascia tra zona playoff e playout dipenderanno dalle sorti del doppio confronto tra Arenzano - Finale e Varazze - Ospedaletti.

Le formazioni di Corradi e Mazzocchi hanno accelerato il passo prima della sosta natalizia, non abdicando alla possibilità di una clamorosa rimonta. Il Finale però non può permettersi distrazioni, con il Pietra Ligure e il Ventimiglia alle calcagna. Quella del Gambino sarà una sfida aperta a ogni risultato, con un'età media su entrambi i fronti particolarmente bassa.

Obiettivo tre punti per il Varazze, atteso da un'Ospedaletti falcidiato dalle indisponibilità.

Fischio d'inizio alle 15:00, livescore su Svsport.it.