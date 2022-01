Calcio. Il rigore di Sancinito rilancia l'Albenga, la capolista Genova Calcio si arrende di misura

ALBENGA - GENOVA CALCIO 1-0 (80' Sancinito rig.)

51' finisce qua! L'Albenga batte 1-0 la Genova Calcio.

51' ammonito Basso per perdita di tempo

50' ultimo cambio per Lupo, Di Bella in campo per un generosissimo Carballo

49' tanta frenesia nell'Albenga, quando potrebbe gestire con maggior raziocinio gli ultimi minuti

48' Orlando sfonda a destra cross troppo alto per i suoi compagni, la Gebova Calcio recrimina e protesta per una spinta a pochi passi da Vernice. Era una buona occasione potenziale per i biancorossi

45' saranno cinque i minuti di recupero

43' secondo giallo anche per mister Lupo, espulso l'allenatore bianconero

35' SANCINITO DAL DISCHETTO PORTA L'ALBENGA IN VANTAGGIO! DESTRO INCROCIATO, BRINA SFIORA MA LA PALLA E' IN RETE.

34' pasticcio difensivo della Genova Calcio! Brina stende Carballo. E' rigore per l'Albenga!

30' Bruzzone entra in ritardo su Sancinito. Secondo giallo sventolato da Santinelli, Genova Calcio in dieci

28' latitano le azioni da gol su entrambi i fronti. Lupo ridisegna l'Albenga riportando Campelli in mediana. Anich a destra e Thomas Graziani a sinistra scortano Carballo nel tridente offensivo

27' piccoli problemi fisici per Cappannelli, risolti in pochi istanti, il numero sette torna nei ranghi

22' Lupo prova a dare nuova linfa al trio offensivo, Jebbar viene rilevato da Thomas Graziani

18' l'Albenga ritrova al Riva Anich, la mezz'ala australiana entra al posto di Dagnino

14' Proprio Di Pietro lascia il campo, al suo posto Morando

14' la Genova Calcio è riemersa dagli spogliatoi con il 3-5-2, Di Pietro - Parodi la coppia offensiva.

13' Cappannelli protagonista nell'altra metà campo, con un mancino da fuori che però ha poca forza e fortuna

9' Cappannelli salva sulla linea il destro a rete di Dagnino. Albenga nuovamente a pochi centimetri dalla rete

8' Barisone va a destra, Basso passa a presidiare la corsia mancina

7' problemi muscolari per Puddu, al suo posto entra Barisone

4' tiro cross di Campelli da posizione defilata, ricomincia su buoni ritmi la ripresa

1' subito due cambi per la Genova Calcio. Escono Calvi e Ilardo, entrano Orlando e Testore

SECONDO TEMPO

47' con l'ammonizione di Bruzzone si conclude la prima frazione. Squadre negli spogliatoi a reti bianche

46' destro di Ilardo sul primo palo, sulla traiettoria c'è il piedone di Gargiulo

45' saranno due i minuti di recupero

44' un tiro per parte nell'arco di 30 secondi. Parodi centrale scalda i guanti a Vernice, Basso sul fronte opposto conclude alto

38' Campelli mette palla in fallo laterale con Riggio claudicante, pochi minuti prima anche Maisano aveva chiamato l'interruzione del gioco su una situazione simile. Grande intensità ma altrettanta correttezza in questo primo tempo

35' ancora un'occasionissima per i padroni di casa, il cross di Gargiulo attraversa una selva di gambe a pochi passi da Brina, manca però la deviazione sottoporta

28' le proteste dell'Albenga si concentrano sul tocco di Campelli verso il proprio compagno di squadra, per i bianconeri il tocco sarebbe stato all'indietro, venendo quindi meno il fuorigioco

28' destro di Serinelli da posizione decentrata, nessun grattacapo per Vernice.

27' gol annullato a Jebbar. El Hamdaoui alza la bandierina sul tocco sottoporta dell'attaccante bianconero. Ottima la ripartenza ingauna. Lupo furioso, ammonito per proteste

24' il primo tiro in porta dell'Albenga arriva dai piedi di Sancinito. Piazzato da fuori ara, Brina respinge lateralmente sulla sua destra

17' ammonito Sancinito, intervento su Parodi a gioco già fermo

16' Maisano ha ridisegnato la Genova Calcio con il rombo in mediana. Di Pietro gravita alle spalle di Ilardo e Parodi, regia nelle mani (e soprattutto nei piedi di Cappannelli)

15' Sancinito forza la punizione dai 35 metri, traiettoria a candela che però decade in ritardo rispetto alla traversale.

9' Campelli dai 25 metri spara verso la porta. Brina immobile, la sfera termina la sua corsa a un paio di metri dal montante di sinistra

8' contropiede Albenga, con Gabriel Graziani ad arare la fascia destra, sul secondo palo entra Dagnino il cui colpo di testa non trova però lo specchio.

5' poco da segnalare in questi primi minuti. L'Albenga tatticamente è in campo con un 4-3-3 spurio, con Jebbar e Campelli (più conservativo) sugli esterni, Carballo riferimento centrale.

1' si parte!

PRIMO TEMPO

ALBENGA: Vernice, Basso, O. Coulibaly, Gargiulo, Puddu, Sancinito, Campelli, G. Graziani, Dagnino, Jebbar, Carballo.

A disposizione: Scalvini, Barisone, Calcagno, Di Bella, Anich, Gibilaro, Belvedere, I. Coulibaly, T. Graziani.

Allenatore: Lupo

GENOVA CALCIO: Brina, Calvi, Boero, Capotos, Riggio, Serinelli, Cappannelli, Bruzzone, Parodi, Ilardo, Di Pietro.

A disposizione: Dondero, Vatteroni, Morando, Amedeo, Testore, Tussellino, Pisce, Amirante, Orlando.

Allenatore: Maisano

Arbitro: Santinelli di Bergamo

Assistenti: El Hamdaoui di Novi Ligure e Cucchiar di La Spezia