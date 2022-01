Era fondamentale per l'Albenga riuscire a battere la Genova Calcio, sia per ritrovare il sapore dei tre punti che per allontanare qualche ansia di classifica.

I bianconeri sono riusciti con una prestazione attenta e incisiva ad avere la meglio sulla capolista, con mister Lupo e Cesare Cometto pronti anche a parlare di mercato nel post partita.