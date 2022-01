Il sogno Coppa Italia lo realizza la Spotornese. Nella finale di Varazze il Città Giardino si arrende 6-1 (FOTO e VIDEO)

La serata, conclusa in trionfo, non si era però aperta sotto i migliori auspici: il gol dei genovesi è stato la naturale conseguenza di un approccio timido da parte della squadra di Giammusso, che, dopo il pareggio allo scadere del primo tempo con Ottina, ha saputo finalmente cambiare marcia al rientro dagli spogliatoi.

Un trionfo che sa di conferma per tutta la società Spotornese, pronta al rientro in grande stile non solo nel mondo del calcio a 11, ma anche all'interno dei palazzetti, come conferma il trofeo posto in bacheca ieri sera e il percorso netto portato avanti in campionato.