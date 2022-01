Savona, il 15 gennaio l'incontro sul tema “Pallapugno, prima dello sport: etnografia di un gioco”

Il prossimo 15 gennaio - alle ore 16.00 presso il Museo Archeologico e della Città a Savona - si terrà l'incontro con il prof. Giorgio Caviglia, storico della pallapugno, sul tema “Pallapugno, prima dello sport: etnografia di un gioco”.

In tale occasione si verrà condotti da Giorgio Caviglia, docente di educazione fisica a riposo, alla scoperta di uno sport tipico in particolare delle zone del Basso Piemonte e della Liguria di Ponente, ma soprattutto di uno sport che perde la propria origine nella “notte dei tempi” e che può costituire anche uno strumento di rilancio delle aree interne se si pensa alla sua diffusione capillare e al grande interesse che ha sempre suscitato. Si ripercorreranno luoghi e campioni di altri tempi ma soprattutto la grande passione che ha sorretto uno sport in alcuni casi praticato a livello professionistico.

Si parlerà di Felice Bertola, Augusto Manzo, Riccardo Aicardi, Aurelio Defilippi, Massimo Berruti e di tanti altri campioni e del futuro di uno sport importante e popolare oltreché anche della nostre aree interne e delle loro grandi ricchezze umane e culturali. Si parlerà di uno sport popolare, che ha avuto importanti trascorsi letterari (De Amicis, Pavese, Fenoglio, Arpino) ad ulteriore testimonianza del forte radicamento nelle persone.

*l’ammissione all’evento sarà consentita solo ai possessori del super green pass in base allenorme vigenti in tema di contrasto alla pandemia da COVID 19.