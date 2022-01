Al via a Varazze la seconda manche del Campionato Invernale del Ponente

Con l'augurio che il 2022 sia migliore del 2021, è iniziata a Varazze la 44Cup Winter, seconda manche del Campionato Invernale del Ponente, organizzato dal Comitato dei Circoli del Ponente formato da CN Celle, LNI Savona, LNI Sestri Ponente e Varazze CN e con l’ospitalità di Marina di Varazze ed il supporto della Citta di Varazze.

Si è cominciato sabato 8 gennaio con una bella giornata di sole ma vento un po' indeciso. Il CdR presieduto da Roberto Goinavi attende pazientemente finché la pressione non si intensifica e permette di dare la partenza per entrambe le classi.

La regata termina con una bella brezza da sudovest che vede prevalere in tempo compensato in ORC Horatio su Lunatika e Batanga, in IRC Lunatika invece è davanti a Batanga e a Voscià mentre in Grancrociera, Sparviero prevale su Marghy e Mediterranea.

Le condizioni meteo che attendono i regatanti domenica sul campo di regata fanno optare il CdR per una regata costiera, la prima di questa edizione ma continue variazioni di intensità e di direzione impongono alla fine una riduzione del percorso per entrambe le classi. In tempo compensato, in ORC ha la meglio Voscià davanti a Sangria ed Horatio, mentre in IRC Voscià vince su Lunatika e Batanga. In GranCrociera, Mediterranea è davanti a Ziggy e a Prospettica.

Nella classifica generale di questa prima manche, quindi, conduce in ORC Horatio, l’X41 di Massimiliano Rizzo seguito da Sangria, Elan 31 di Carlo Tadeo e LunatiKa, Sun Fast 3600 di Guido Baroni.

In IRC, invece Lunatika è prima, seguono Voscia, il Comet45 di Andrea Resnati e Batanga, Italia di Guido Tabellini. Nei GranCrociera, Mediterranea l’X 362 di Marco Pierucci guida la classifica davanti a Parthenope, Dufour 350 di Vincenzo Pallonetto e Charras 2, Hanse 370 di Havana Vela.

La classifica generale del Campionato Invernale del Ponente dopo 7 prove con uno scarto vede al comando in ORC Batanga seguito da Lunatika e da Horatio mentre in IRC, Lunatika precede Farfalllina, il Corsa 915 di Davide Noli e Batanga. In Gran Crociera, Mediterranea è sempre saldamente al comando seguita da Prospettica, Comet 41 di Vittorio Giardini e Ziggy, Grand Soleil 32 di Andrea Nasuti.

La classifica è aperta con cambi al vertice, arrivederci quindi al 22 gennaio con un altro week end di regate.