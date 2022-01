Calcio, Cairese. Buone nuove, si riducono i casi di Covid attivi nella rosa gialloblu

Iniziano a filtrare buone notizie dal "Cesare Brin". Il numero dei positivi appartenenti alla Prima Squadra gialloblu si sta mano a mano riducendo dopo l'alto numero di infezioni da Covid riscontrate nelle settimane scorse, rendendo scontato il rinvio della partita contro il Pietra Ligure.

"Saviozzi, Piacentini e Tissone si sono negativizzati - spiega il dg Franz Laoretti - e questa è la notizia migliore. Abbiamo deciso per zelo e per accelerare il loro rientro in campo, seppur le loro condizioni non siano logicamente ottimali, di far effettuare a loro la visita professionistica, concessa per gli atleti che partecipano ai campionati di interesse nazionale. Ovviamente la condizione della squadra non è delle migliori, sia sotto l'aspetto fisico che mentale, dato lo stop agli allenamenti che ci siamo autoimposti per evitare che il cluster si potesse allargare".

Il ritorno in campo per i gialloblu, con ancora due positività all'interno del gruppo squadra, dovrebbe avvenire già domenica prossima con l'Ospedaletti. Il recupero contro la squadra di Pisano dovrebbe invece disputarsi o il 19 o il 26 gennaio.