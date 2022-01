Calciomercato. Carcarese pigliatutto, in mediana arriva Francesco Brignone

Durante lo stop invernale, la Carcarese non si ferma e continua a lavorare anche sul mercato aggiudicandosi un’altra importante pedina. Arriva in casa biancorossa il centrocampista classe 2001 Francesco Brignone.

Appena 20 anni, ma già un curriculum di livello, anche lui come la maggior parte dei compagni, è carcarese d’origine. Brignone cresce nel settore giovanile della Sampdoria, prima di passare ancora minorenne alla Cairese dove milita in Eccellenza. La stagione successiva sale di categoria, trasferendosi al Savona in Serie D, per poi vestire la maglia dell’Albenga. Negli ultimi mesi, lascia la Liguria per andare in Toscana, dove gioca tra le fila della Massese in Eccellenza.

“Brignone è l’ultimo acquisto di quest’anno – rivela il direttore generale Roberto Abbaldo - È un ragazzo di grande qualità, giovane e carcarese. Il fatto che abbia accettato di far parte di questo progetto è un motivo di orgoglio per me e per la società, perché significa che stiamo facendo un buon lavoro. È un giocatore che non ha mai fatto la Prima categoria e che ha già toccato palcoscenici importanti. Un ragazzo però molto umile che sicuramente farà molto bene con noi. È stata una opportunità che la società ha voluto cogliere e che non ci siamo fatti scappare. Siamo veramente entusiasti di averlo qui con noi. Gli auguro di fare un grande finale di stagione”.

“Spero di essere all’altezza delle aspettative – commenta Brignone durante la sua presentazione ai tifosi - Sono contento di essere qua, nel mio paese. Mi impegnerò al massimo per raggiungere i miei obiettivi personali, quelli della squadra e della società. Torno da un infortunio, ma sono pronto a recuperare e a dare tutto”