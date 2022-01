Calcio, Alassio FC. Confermata la sconfitta a tavolino contro il Taggia, arriva anche un punto di penalizzazione

E' arrivata come da attese la sconfitta a tavolino per l'Alassio Fc, dopo la rinuncia al match contro il Taggia di domenica scorsa.

Ecco il dispositivo del Giudice Sportivo, dove, oltre al 3-0 a favore dei giallorossi vengono comminati anche un punto di penalizzazione e un'ammenda.

ALASSIO FOOTBALL CLUB - TAGGIA

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società TAGGIA, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;

Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento i questi casi;

Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società ALASSIO FOOTBALL CLUB non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti;

Visto l'art. 10, comma 1, del CGS;

Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Diritti di iscrizione e oneri") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda perla prima rinuncia, per il Campionato Regionale di Eccellenza, in Euro 600;

Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica".

P.Q.M.

Dispone:

di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società ALASSIO FOOTBALL CLUB, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica;

di comminare l'ammenda di Euro 600,00 (seicento/00) alla Società ALASSIO FOOTBALL CLUB, a titolo di prima rinuncia.