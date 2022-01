Calcio, Eccellenza. Finale - Albenga verso il rinvio, si attende a ore l'ufficialità federale

Tutte le strade portano al rinvio di Finale - Albenga, il match più atteso del panorama domenicale in Eccellenza.

I giallorossi avrebbero potuto già chiedere lo spostamento del match contro l'Arenzano, peraltro vinto 4-1, ma la situazione all'interno dell'organico giallorosso ha spinto la società di via Brunenghi a fare domanda per il rinvio del match in programma contro gli ingauni.

In via ufficiosa la conferma pare essere già arrivata, seppur bisognerà attendere la comunicazione federale, probabilmente già oggi pomeriggio, per l'ufficialità del rinvio.