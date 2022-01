Giudice Sportivo, Eccellenza: quattro giornate alle tigre Messina, sette giocatori fermi per un turno

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

LUPO ALESSANDRO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (I INFR)

ROSSI PAOLO (CANALETTO SEPOR)

MAIANO CHRISTIAN (OSPEDALETTI CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MESSINA GIUSEPPE (OSPEDALETTI CALCIO)

Alzatosi dalla panchina, per raccogliere la palla uscita dalla linea laterale, la scagliava a terra in modo plateale e provocatorio facendola rimbalzare oltre l'altezza della stessa pensilina della panchina, apostrofando il calciatore avversario giunto sul punto di rimessa con diverse espressioni ingiuriose e minacciose; alla notifica del provvedimento di espulsione procedeva a passo lento attraversando tutto il tdg in direzione spogliatoi provocando ulteriormente calciatori avversari e pubblico e apostrofando ulteriormente la terna e, in special modo, il ddg. A gioco ripreso da alcuni minuti, stazionava in mutande sulla porta dello spogliatoio in modo provocatorio, continuando nei battibecchi con il pubblico. All'uscita delle squadre e della terna dal tdg, pur non dicendo, ne' facendo nessun altro gesto o movimento, stazionava ad alcuni metri dalla porta dello spogliatoio della terna e fissava con aria di sfida il ddg che rientrava nello spogliatoio.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GATTIGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

FERRANDO FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

BRUZZONE ALESSANDRO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BASSO THOMAS (ALBENGA 1928)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

BRIZZI ANTONIO (FEZZANESE)

SCARRONE TOMMASO (FINALE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

ANDREI TIZIANO (FEZZANESE)

ROSSI GABRIELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CAMPELLI MARCO (ALBENGA 1928)

SANCINITO DAVIDE (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (III INFR)

RUSCA FRANCESCO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

RICHIERI ROBERTO (CANALETTO SEPOR)

AMMONIZIONE (II INFR)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

SIANI ROBERTO (BUSALLA CALCIO)

MAGGIARI FRANCESCO (CANALETTO SEPOR)

VALENTINI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

FICI ROBERTO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COLAMOREA MIKI (ANGELO BAIARDO)

PELLICCIARI MATTIA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BRINA MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DI PIETRO ANTONIO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

DE MARE LUIGI (OSPEDALETTI CALCIO)