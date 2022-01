Pallanuoto: domani il sindaco di Savona e l'assessore Rossello riceveranno la campionessa Svetlana Romashina

Domani, venerdì 14 gennaio 2021 alle ore 12.15, il Sindaco Marco Russo, accompagnato dall'Assessore allo Sport Francesco Rossello, incontrerà alla piscina Zanelli l’olimpionica e pluricampionessa mondiale Svetlana Alekseevna Romashina.

La sincronette russa è a Savona da una settimana per svolgere un'attività di consulenza alla Rari Nantes e alla Nazionale italiana che da tempo si allena alla piscina Zanelli.

Svetlana Romashina è una vera e propria leggenda del nuoto sincronizzato mondiale. In carriera ha vinto 7 ori olimpici, si è laureata 22 volte campionessa mondiale e ha vinto anche 10 titoli europei. In occasione dell'incontro, il Sindaco conferirà alla campionessa russa una targa in segno di riconoscenza e stima da parte della città di Savona.