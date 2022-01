Erano attese per oggi importanti novità sul fronte mercato dell'Alassio FC, finalizzate a implementare la rosa, come richiesto da mister Luciani, per portare a termine dignitosamente la prima fase del campionato.

I gialloneri hanno confermato l'arrivo di quattro giocatori:

Soufiane El Kamel, classe 1996, ex San Gottardo.

Alessandro Bocciardo, classe 2000, ex Pieve Ligure

Ayoub Mohamadi, classe 1992, ex Strevi Calcio (Piemonte)

Marco Giaquinto, classe 1989, ex Sirignano (Campania)