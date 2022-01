Ippica: tornano le scommesse sui cavalli, gli ippodromi ora sono aperti

Se si escludono quelle che sono le corse con le bighe ai tempi degli antichi Romani possiamo parlare di ippica in senso moderno più o meno alla fine del XVIII secolo grazie a Vittorio Emanuele II di Savoia. In un atto registrato tra il Duca e Benso di Cavour, lo zio di Camillo, si parla di un arrivo ad Annecy di alcuni cavalli che erano stati selezionati da un allevamento perché veloci e atti alla corsa.

Insomma, nonostante si stia parlando di più di duecento anni di storia i siti di scommesse sui cavalli, cioè quelli in grado di fare scommesse ippiche online , continuano a lavorare (e bene) nonostante la pandemia. Anni questi che non sono stati facili in nessun settore sportivo e che hanno evidenziato quanto gli italiani siano attaccati all’ippica e ai cavalli in generale.

Non possiamo, infatti, escludere quanto sia mancato agli appassionati assistere alle gare negli ippodromi e con quanto giubilo sia stata poi ricevuta la notizia della riapertura degli stessi a maggio del 2021. Ovviamente sempre con un pubblico ristretto (mille all’inizio) e con una serie di accortezze che ne registrassero la buona salute (la febbre a meno di 37,5). Adesso, nel secondo anno dall’inizio dell’incubo Covid-19, fa fede il Super Green Pass, senza misurazioni o altro.

Come è andato e sta andando il settore scommesse

Mentre in Italia il settore sportivo sta cercando di trovare una quadra rispetto alla pandemia (parliamo di fermo in Liguria fino al 30 gennaio per le attività giovanili ) il settore scommesse online, invece, ha vissuto un grande rilancio con il lockdown, in corrispondenza con quelle che sono state le chiusure delle agenzie fisiche per fermare il contagio.

Quindi, mentre da una parte i lavoratori del settore chiedevano una mano al Governo per restare a galla (e parecchi sono stati messi in Cassa integrazione o mai più reintegrati in organico), dall’altra le piattaforme online hanno vissuto (e vivono) un momento di grande splendore. Parliamo di numeri record che continuano a salire e che stanno avvicinando molte persone al mondo del gaming.

Il nuovo utente scommettitore è un appassionato a cui è stata data una grande possibilità: quella di potersi divertire ovunque e a qualsiasi ora in totale sicurezza. Le nuove piattaforme, infatti, sono molto affidabili (tutte quelle che hanno il marchio ADM e il numero di licenza sono legali) e hanno un vastissimo palinsesto di sport su cui poter scommettere. Ma non solo: il conto gioco è completamente al sicuro e libero da qualsiasi vincolo con l’operatore così che, se anche il sito dovesse fallire, il conto resterebbe salvo e integro.

I nostalgici del Totip giocano ora alle scommesse ippiche online?

Il Totip, o per essere più precisi la schedina del Totip, fa parte della storia della nostra Repubblica. Infatti è uno dei primi concorsi (parliamo del 1948) che, ogni settimana, venivano giocati da milioni di italiani in cerca di fortuna e di un guadagno semplice. La schedina dell’ippica così come quella della Sisal (calcio) è stata, per anni, una vera e propria rivoluzione per gli scommettitori.

In un’epoca in cui c’erano ancora tantissime bische clandestine questi due concorsi a premi hanno rappresentato una vera e propria svolta (finita poi qualche anno fa con la chiusura definitiva ).

Gli amanti delle corse dei cavalli ora giocano sui siti di scommesse ippiche? Certamente sì, seguendo una strada che era stata tracciata anni fa da altri paesi in Europa in cui le corse equine sono una vera e propria tradizione (Gran Bretagna tra tutte) e la rivoluzione di una scommessa da fare su uno smartphone o dal pc, anche live (cioè mentre la corsa è già iniziata), piace un po’ a tutti, anche a coloro che per tanto tempo hanno storto il naso.

Chi ama scommettere ama i cavalli e chi è appassionato davvero non può rinunciare a una corsa vista all’ippodromo. Per questa ragione è stata una bella ventata d’aria fresca il ritorno alle corse dal vivo e sarà ancora più bello quando questo incubo (che tutti noi stiamo vivendo) finirà. Lo sport merita il pubblico e la gente merita di guardare eventi che siano belli e che siano divertenti.