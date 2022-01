Calcio, Cairese. E' tempo di tornare in campo. Il ds Giribone: "Tutto il gruppo vuole superare questo momento. Tissone l'occasione da non lasciarsi sfuggire"

"In difesa eravamo ben coperti, ma un giocatore come Alessio sposta inevitabilmente gli equilibri. Avevamo gli stessi intendimenti anche in mediana, ma non trovando l'occasione giusta abbiamo preferito puntare su riferimenti come Piana e Facello, senza dimenticare Moretti che, oltre a giocare come esterno, può tranquillamente ben disimpegnarsi in mezzo al campo. Un colpo di qualità lo avremmo potuto fare a centrocampo, ma non avendo trovato il tassello adatto abbiamo preferito puntare sulle nostre risorse interne, che restano comunque di alto livello".