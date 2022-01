Calcio, Eccellenza. Ottovolante Pietra sull'Alassio FC. Vespe al Devincenzi con solo due cambi

PIETRA LIGURE - ALASSIO FC 8-0 (13' e 28' Alfano, 18' Cavallone, 36' Rovere, 47' Roda rig., 63' Varaldo, 74' Ballone, 83' Fiorenzo)

45' non c'è recupero, termina 8-0 la partita del Devincenzi

38' IL NEOENTRATO FIORENZO REALIZZA L'OTTAVA RETE, ANCHE I GIOVANI DEL PIETRA SI ISCRIVONO SUL TABELLINO DEI MARCATORI

36' punizione di Lombardo, si allunga Pastorino

32' poco meno di un quarto d'ora alla fine, la partita si sta trascinando verso il triplice fischio finale

29' ultimo cambio per il Pietra, pioggia di applausi per Tona, entra Fiorenzo, altro prodotto del settore giovanile biancoceleste

28' SETTIMO GOL DEL PIETRA! TESTATA VINCENTE DEL NEOENTRATO BALLONE, ASSIST AL BACIO DI TONA

25' c'è gloria anche per Pastorino, grande intervento sulla botta dal limite di Mohamadi

23' gran palla di Guaraglia per Cavallone, tocco sottomisura e palo centrato dal numero nove biancoceleste

21' secondo e ultimo cambio disponibile per l'Alassio, Giaquinto in campo al posto di Bruzzone

20' Rovere per Guaraglia, quarto cambio del Pietra

18' DALLA BANDIERINA INCORNA VARALDO! SESTO GOL DEL PIETRA

17' Pietra sprecone: Rovere prova il colpo da biliardo, palla sul fondo

15' Ancora Cavallone sfiora la doppietta, pallone colpito di piatto troppo "sotto", palla un palmo sopra la traversa

13' scambio Rovere - Cavallone, il destro non trova il palo lungo, permettendo la parata in bello stile a Bonsignore.

11' Roda contrato a pochi centimetri dalla porta, angolo per il Pietra

7' Pisano nel frattempo è passato al rombo in mediana con Rovere a supporto di Cavallone e Roda.

7' nell'Alassio esce Lauria entra Vargiu

2' RODA! L'ESTERNO OFFENSIVO TRASFORMA. 5-0 PIETRA

2' rigore per il Pietra Ligure, fallo netto di Cafiero su Tona

1' triplo cambio per il Pietra Ligure. Entrano Giacomo Puddu, Ballone e Gerosa (esordio in Eccellenza), out Pili, Genta e Alfano

SECONDO TEMPO

45' termina il primo tempo, monologo biancoceleste al Devincenzi

43' Serpentina incontrastata di Alfano, conclusione salvata sulla linea. Encomiabile l'impegno dei ragazzi dell'Alassio FC, meno vedere una simile simile proposta tecnica in Eccellenza

39' Roda converge e tira di destro, centrale. E' un tiro al bersaglio verso la porta alassina

36' POKER PIETRA, ROVERE! ENNESIMO ERRORE DIFENSIVO DELLE VESPE

30' scambio al limite dell'FC, Pastorino esce faccia avanti alla sfera e blocca con tempismo il pallone

28' ALFANO! DOPPIETTA PER L'ATTACCANTE INGAUNO, GRANDE GIOCATA DI ROVERE E ASSIST PERFETTO PER IL TRIS.

27' la manovra pietrese porta anche Varaldo a battere a rete, di testa, troppo centrale per creare problemi a Bonsignore.

26' Genta va col destro a giro, centrale: Bonsignore in bello stile devia sopra la trasversale

23' Alfano tenta il gol dalla mattonella, Bonsignore si distende con attenzione

20' Passalacqua sfiora il gol per i gialloneri, la botta da fuori sfiora il montante di Pastorino

18' ALFANO RICAMBIA IL FAVORE, CAVALLONE INFILA LA PORTA ALASSINA, E' 2-0

16' Roda da buona posizione incrocia di sinistro, palla un paio di metri alla sinistra di Bonsignore

13' ALFANO QUESTA VOGLIA NON SBAGLIA! GRANDE ASSIST DI CAVALLONE E BIANCOCELESTI IN VANTAGGIO!

12' test dal primo minuto per Cavallone e Roda. Insolito e Metalla partono dalla panchina. Tatticamente il Pietra propone Roda Rovere e Alfano a supporto di Cavallone.

10' si rivede il Pietra, ancora Alfano si fa murare da Bonsignore. Padroni di casa ancora a pochi centimetri dal vantaggio

5' doppia occasione clamorosa per il Pietra. Prima è Alfano a centrare la traversa dal limite dell'area, poi Bonsignore si fa trovare pronto sul destro incrociato di Rovere

2' subito monologo biancoceleste, vespe con soli due cambi in panchina

1' si parte!

PRIMO TEMPO

PIETRA LIGURE: Pastorino, Corciulo, Pili, Balla, Tona, Cavallone, Rovere, Roda, Varaldo, Genta, Alfano.

A disposizione: Berruti, Gerosa, Insolito, Puddu, Guaraglia, Fiorenzo, Metalla, Ballone, D'Aiuto.

Allenatore: Pisano

ALASSIO FC: Bonsignore, Bruzzone, Cafiero, Luciani, Lombardo, Cordano, Passalacqua, Mohamadi, Lauria, Betancourt, El Kamel.

A disposizione: Giaquinto, Vargiu.

Allenatore: Luciani

Arbitro: Gorlero di Imperia

Assistenti: Colella - De Scalzi di Imperia