Calcio, Eccellenza. La giornata si concentra a ponente con Ospedaletti - Cairese e Pietra Ligure - Alassio FC

Solo il 40% del programma del girone A sarà disputato regolarmente oggi pomeriggio.

Il picco di contagi da Covid19 si sta facendo sentire, con l'auspicio che mano a mano, nelle prossime settimane, i numeri possano andare drasticamente a calare.

Ciò è successo ad esempio al gruppo squadra della Cairese che, dopo una sosta natalizia complicata da un impatto rilevante del coronavirus, tornerà finalmente in campo nel nuovo battesimo dello stadio Ozenda.

La condizione atletica dei valbormidesi è ancora fisiologicamente da riaffinare, ma battere in trasferta gli orange permetterebbe alla squadra di Diego Alessi di avvicinare in maniera concreta la qualificazione ai playoff.

Il match inizierà alle 15:00 a porte chiuse.

Stesso orario di inizio anche al "Devincenzi" di Pietra Ligure, dove il pronostico non può che pendere dalla parte dei padroni di casa di Mario Pisano. L'Alassio FC è ormai prossimo alla retrocessione in Promozione, ma mister Luciani vuol vendere cara la pelle fino all'ultimo, come confermano gli acquisti portati a termine in settimana.

