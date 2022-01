Calcio, Savona. Esordio a Noli per gli Striscioni, battere il Pra significa ritrovare la vetta solitaria

I cancelli del "Mazzucco" rimarranno chiusi, ma il Savona, in attesa del rientro al Bacigalupo, vuole subito trasformare in un fortino l'impianto di Noli per puntare nel più breve tempo possibile alla vittoria del campionato.

La Sampierdarenese si sta confermando avversario ostico, ma con l'arrivo dell'anno nuovo e il recupero della quasi totalità dell'organico, la squadra di David Balleri è chiamata necessariamente a cambiare marcia.

Il Pra, nel recupero delle 15:00, rappresenta un benchmark interessante: quella giallonera è squadra che gioca e lascia giocare, motivo per cui vincere e convincere rappresenterebbe il miglior viatico verso la seconda parte di stagione.

Il gap tecnico con le avversarie, soprattutto dopo gli innesti di mercato dicembrini, si è fatto particolarmente marcato. Una differenza che, dopo qualche partita non così brillante, è ora di iniziare a palesare in maniera chiara.

A dirigere la partita sarà Failla di Genova. Livescore e webcronaca su Svsport.it.