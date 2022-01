Calcio, Cairese. Alessi riparte da tante prime volte: " Felice per Brignone, Tissone e Diamanti"

Dopo il rinvio, causa Covid, della partita di domenica 9 gennaio contro il Pietra Ligure, inizia nel migliore dei modi il 2022 della Cairese. Una vittoria netta, per 3 a 0, ottenuta sul difficile impianto “Ciccio Ozenda” di Ospedaletti, che ha tra i suoi protagonisti il giovane 2004 Andrea Brignone, primo gol in campionato per lui, e capitan Saviozzi, autore di una doppietta. Momenti di apprensione per il nostro Fabio Moretti, che, a seguito di uno scontro di gioco, è stato trasportato all’ospedale in ambulanza; tutta la Cairese gli augura una pronta guarigione!

Grazie a questo risultato, i gialloblù si portano momentaneamente in testa alla classifica in attesa dei recuperi che dovranno svolgersi nelle prossime settimane. Questa l’analisi di mister Diego Alessi : “Abbiamo cercato di gestire sin dall’inizio la partita, giocando sempre palla a terra, anche nelle uscite, ma abbiamo trovato difficoltà nella prima mezz’ora a causa sia delle dimensioni ridotte del campo che della forte pressione da loro portata. Nei successivi sessanta minuti, invece, siamo riusciti varie volte a trovare la via della conclusione e dell’occasione da gol e siamo stati bravi a realizzare le tre reti e a chiudere la partita. La rete di Brignone penso dimostri quanto sia importante per la società che i ragazzi del settore giovanile abbiano le stesse possibilità degli altri giocatori; io non faccio altro che osservare settimanalmente chi possa meritare la maglia da titolare, a discapito dell’età. Penso sia importante anche sottolineare l’esordio di Christian Diamanti, della leva 2005, un ragazzo che lavora insieme a noi da soli dieci giorni, ma che si è subito applicato tanto. Sottolineo, inoltre, l’ottima prestazione di tutto il nostro reparto difensivo e l’esordio con la nostra maglia di Tissone, giocatore importante, di una caratura elevata, che oggi ha mantenuto fede a quello che ci aspettavamo da lui.”

Diamo quindi la parola al giovane Andrea Brignone: “Abbiamo giocato una buona partita, messi bene in campo e abbiamo realizzato reti di pregevole fattura. Questo è il mio primo gol in campionato ed è una bellissima sensazione segnare con questa maglia. Ci tenevo molto perché è il mio primo anno di Eccellenza e volevo cercare il gol ed è stato bello, dopo aver segnato, l’abbraccio insieme ai miei compagni, una splendida sensazione.”