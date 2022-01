E' stato un ritorno in campo senza praticamente pecche quello vissuto dal Savona e da mister David Balleri nel recupero contro il Pra.

Tranne un breve black out a livello di attenzione, gli Striscioni hanno largamente meritato il successo (4-1) sui genovesi, ritrovando il primato in solitaria in classifica.

Il tecnico livornese può sorridere anche sul fronte organico, visti gli imminenti recuperi di Matteo Esposito, Komoni e Castagna.