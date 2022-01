Vela. Si è disputata nel fine settimana la regata internazionale classi ILCA. Ecco i risultati

Si è conclusa ieri, domenica 16 gennaio, la prima regata interzonale dell’anno ad Andora per le classi ILCA . Un weekend soleggiato e caldo con venti da 5 a 10 nodi per tutto l’arco della manifestazione. Nella classe ILCA 4 vittoria schiacciante di Ricucci Alessia del circolo Orza Minore con parziali di 1-1-1 , seguita dalle Svizzere Parodi Nina del CVLL (4-5-2) e Mirzai Ella sempre CVLL (5-4-3) . Chiudono il podio italiano Sansone Federico del CV Arenzano (3-2-8) e Madesani Elena del CN Andora (9-3-5). Primi U16 Donelli Antonio CVLL nei maschi e Mulone Martina del CN ILCA per le femmine

Nella classe ILCA6 vittoria overall e primo U19 per Lorenzo Predari della Fraglia vela Malcesine (1-4-6) seguito da Plodari Matteo del CV Bellano e chiude il podio Vecchio Michelangelo del Varazze Club Nautico (3-1-13). Primo U17 Rogantin Filippo del Varazze Club Nautico e prima femmine U21 Matilde Garavento dello Yacht club Italiano. Primo nella categoria master Gallego Giovanni del CN Andora.

Nell’Ilca 7 vince lo svizzero Van Roomen Tito dello YC Ascona , secondo Luca Riccobene dello Yacht club Italiano , terzo Capri’ Antonio del CN Loano.

Si ringrazia per il supporto il Comune di Andora , A.M.A , la Guardia Costiera ed un particolare ringraziamento a tutti i collaboratori del CN Andora e all’eccellente conduzione della regata da parte di tutto il Comitato.