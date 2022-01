Biotex, la scelta perfetta per l'abbigliamento tecnico

Da un’intuizione nata nel 1990 da Antonio Visani, a Faenza è nata una piccola realtà – che di anno in anno è forte crescita – che fin dai suoi primi passi ha seguito l’obbiettivo di “far incontrare tecnologia e natura”. Il suo nome è Biotex .



Da “semplice” azienda artigianale specializzata nella realizzazione di intimo tecnico per lo sport, con il passare del tempo si sono aggiunti nel catalogo prodotti e accessori complementari come tubolari, copriscarpe, guanti e berretti sempre con l’obiettivo di permettere allo sportivo di praticare al meglio la propria attività sportiva.

Abbigliamento tecnico per ogni stagione

La scelta di puntare sullo sviluppo di capi d’abbigliamento intimo tecnici, al contrario di molti brand che fin quel momento erano “radicati nel passato”, ha fatto da subito intuire che Biotex era pronta a diventare una delle realtà più importanti del territorio nazionale. La ricerca di materiali e l’abbinamento degli sviluppi tecnologi avvenuti nel corso degli anni, hanno permesso di creare una serie di prodotti più che all’avanguardia. Tra le ultime uscite, non si può non citare la linea Bioflex. Intimo per il ciclismo e la corsa, che vede utilizzare il polipropilene Btx come materiale per dare vita a capi a multi-trama elasticizzata che vestono il corpo come una seconda pelle. Scelta che permette agli indumenti di essere leggeri, attillati ed elasticizzati e quindi di non intralciare i movimenti degli sportivi.

Allenamento indoor e outdoor

Grazie alla vasta selezione di indumenti prodotti, anche le persone che amano allenarsi in palestra o nella propria abitazione, possono scegliere di affidarsi a Biotex per le proprie esigenze. Canotte, t-shirt e calzamaglie per l’allenamento casalingo, sono una scelta intelligente per rimanere sempre freschi e asciutti.



Per chi invece odia essere chiuso tra quattro mura, Biotex offre linee dedicate per la stagione estiva e per quella invernale. È bene ricordare che indossare il giusto abbigliamento intimo, è un primo passo per chi vuole fare sport nel modo più opportuno e completare il proprio percorso di allenamento nelle migliori condizioni.



Sempre in collegamento con i propri utenti

Per creare un legame sempre più profondo con tutte le persone che utilizzano i prodotti Biotex, si è scelto di creare un blog ricco di consigli e suggerimenti su quali sono i capi di abbigliamento più ideali in ogni situazione.



Gli argomenti trattati vanno dal running, all’allenamento outdoor e indoor per sportivi che amano andare in bicicletta, correre, sciare o semplicemente amano camminare in un bosco respirando l’aria pura che molti angoli d’Italia regalano a chi ama il verde.



Più che un’azienda legata al fine di monetizzare i propri sforzi, tutto lo staff di Biotex è composto da amici che vogliono trasmettere il proprio amore per lo sport alle persone che acquistano i loro prodotti. Questo, è sicuramente un punto di forza che non tutte le aziende – italiane o estere – possono offrire. Infatti, prima di tutto, ogni capo di abbigliamento studiato dal comparto tecnico di Biotex è testato anche in ogni sua parte. Così da andare a rifinire ancora di più il prodotto e renderlo perfetto per fare sport.