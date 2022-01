Calcio, Serie D. Prima infornata di recuperi, si parte oggi con Borgosesia - Saluzzo

Il girone A di Serie D prova a ritrovare i primi scampoli di normalità dopo la lunga sosta imposta dal picco della variante Omicron.

In attesa di conferme definitive sulla ripresa del girone A, fissata per domenica 23 gennaio (ieri però è arrivato lo stop fino a settembre per le Juniores Nazionali), gli appassionati potranno monitorare nel cuore della settimana l'esito dei recuperi programmati dal Comitato Interregionale.

Oggi toccherà a Borgosesia - Saluzzo, mentre domani sarà la volta di Città di Varese - Caronnese e Casale - Asti.

Ecco le terne designate.

CASALE F.B.C. - ASTI

Arbitro: Marco Peletti di Crema

Asisstenti: Mattia Morotti di Bergamo e Alex Arizzi di Bergamo

BORGOSESIA - SALUZZO

Arbitro: Piero Marangone d i Udine

Assistenti: Marco Munitello di Gradisca d'Isonzo e Carlo De Luca di Merano

CITTA DI VARESE - CARONNESE

Arbitro: Stefano Raineri di Como

Assistenti: Michele De Capua di Nola e Cristiano Annoni di Como