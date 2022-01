Return to play. Si muove anche la Regione Liguria: ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi presso le sedi competenti per chiedere la valutazione di un aggiornamento della circolare governativa per gli atleti guariti dal Covid 19 per permettere il loro ritorno all’attività sportiva agonistica. Il testo attuale prevede che alcuni esami, necessari per il rientro in attività, siano effettuati non prima di 30 giorni dall’avvenuta guarigione mentre la stessa Federazione Medico Sportiva Italiana ha elaborato un nuovo protocollo che riduce queste tempistiche.