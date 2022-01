Calcio dilettantistico. Anche Promozione e Prima Categoria riprenderanno domenica, Seconda Categoria con vista febbraio

Il Comitato Regionale Ligure non ha mai lasciato spazio a spifferi o indiscrezioni. Nel corso dei comunicati del giovedì la rotta voluta intraprendere dal presidente Ivaldi e dal Consiglio non ha mai palesato tentennamenti.

Ecco perchè come confermato a Settimanasport.com dallo stesso massimo dirigente ligure, la strada per la ripartenza di Promozione e Prima Categoria prosegue senza tentennamenti:

"Si giocherà anche in Promozione e Prima. Abbiamo qualche richiesta di rinvio ma sono confidente di giocare un numero di gare di gran lunga superiore. Vediamo questi due giorni cosa succede. Il mio pensiero e la mia linea li conoscete. Domenica scorsa abbiamo giocato in Eccellenza con cinque gare e cinque rinvii. Stiamo avvicinandoci al weekend ma se le cose stanno così come oggi credo che ci siano molte società che vogliano giocare. Comunque seguiamo di ora in ora la situazione. Anche la modalità modificate ieri del Return To Play dovrebbero aiutare in questo senso. Monitoriamo costantemente la situazione e comunque ribadisco che i contagi sono avvenuti per la stragrande maggioranza fuori dai nostri ambiti".

Per quanto concerne la Seconda Categoria si profila il rientro in campo nel primo week end di febbraio.