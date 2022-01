Calcio, Vado. Solari e i rossoblu scalpitano per la ripresa: "Le squadre mentalmente più pronte avranno un grande vantaggio"

La pausa è stata lunga quasi un mese, ma Matteo Solari non ha rimpianti di sorta per l'interruzione del campionato, arrivata nel momento di massimo fulgore del suo Vado.

I rossoblu hanno lavorato bene durante la sosta e sono pronti a vendere cara la pelle già dalla sfida di domenica in casa del Sestri Levante.

"Ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi seri - ha spiegato lo stesso Solari - che si sono allenati con grande impegno in tutto questo mese. E' chiaro che la partita manchi, ma c'è da parte di tutti la voglia di ripercorrere i medesimi passi che abbiamo compiuto nelle ultime uscite.

Non c'è rammarico o rimpianto per essersi fermati in un ottimo momento di forma: il momento è questo e non si può fare altrimenti. Anzi, è giusto sottolineare come, tra ripresa e tanti impegni ravvicinati, probabilmente le squadre con una maggiore forza mentale avranno dei vantaggi non indifferenti. Dovremo essere bravi noi a farci trovare pronti".

Buone notizie arrivano anche dall'infermeria e sull'integrazione degli ultimi giocatori arrivati.

"Lo Bosco è quasi pronto, il suo percorso di recupero è quasi completo. I nuovi? Non abbiamo dovuto fare alcun tipo di lavoro particolare, si sono inseriti subito all'interno del gruppo, sia sotto l'aspetto tecnico che personale. Sono felice, a livello di spirito e mentalità lo spogliatoio viaggia coeso in una sola direzione".