Outdoor. La peste suina blocca ancora il transito nei boschi, l'ordinanza regionale permette invece l'accesso alle strade asfaltate

Nei prossimi giorni approveremo una delibera per stanziare le prime somme per i ristori, mentre la Camera di Commercio effettuerà la ricognizione dei danni. Di questo ho parlato con i ministri della Salute Speranza e delle Politiche agricole Patuanelli, per costituire un tavolo politico sulla gestione di questa crisi e dei ristori, che dovranno essere a carico del Governo. La prima riunione è prevista a Roma la prossima settimana, per definire i tempi di monitoraggio e di attuazione di eventuali ulteriori ordinanze che spero possano diminuire i divieti previsti attualmente e fare una prima ricognizione dei criteri di risarcimento per le imprese danneggiate, che non saranno lasciate sole".