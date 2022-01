Calcio. Il pagellone di Promozione. Dov'è u Leze?

VOTO 5.

I presupposti estivi sembrano essere i più benauguranti per il Legino. L'importante campagna di rafforzamento portata a termine aveva posto addirittura in pole position la squadra di Fabio Tobia per la vittoria del girone A e il conseguente salto di Eccellenza.

Il percorso di transizione verso una squadra che da "battaglia" come nel più tipico dna verdeblu, si trasformasse dominante è stato più difficile del previsto (sotto l'aspetto fisico, mentale e tecnico), come confermato anche dallo stesso tecnico savonese dopo l'incredibile pareggio di Ceriale.

Le possibilità di ambire ai playoff è ancora a portata di mano, ma ritrovare lo spirito del "Leze" sarà condizione basilare per uscire dalle sabbie mobili del centro classifica.

Un obiettivo ben chiaro negli uffici del Ruffinengo, per il quale si è lavorato con attenzione e impegno anche nel corso della sosta natalizia.