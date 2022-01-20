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Calcio | 20 gennaio 2022, 12:34

Calcio, Serie D. già fissati i nuovi recuperi per Sanremese e Ligorna

Le partite del 26 gennaio

Calcio, Serie D. già fissati i nuovi recuperi per Sanremese e Ligorna

La Lega Nazionale dilettanti ha ufficializzato il nuovo programma dei recuperi dopo i rinvii degli ultimi giorni. Ecco le partite fissate per mercoledì 26 gennaio alle 14:30.

 

GIRONE A

BRA – SANREMESE 

CHIERI – FOSSANO

GOZZANO – HSL DERTHONA

LIGORNA – CARONNESE

 

GIRONE B

LEGNANO – LEON

CARAVAGGIO – PONTE S. PIETRO

CITY NOVA – FOLGORE CARATESE

CREMA – REAL CALEPINA

 

 

GIRONE D

BORGO SAN DONNINO – FORLI’

FANFULLA - LENTIGIONE

GHIVIBORGO - SERAVEZZA

 

GIRONE F

CASTELFIDARDO – S. NICOLO NOTARESCO 9

 

GIRONE G

AFRAGOLESE – TORRES

VIS ARTENA – CARBONIA

APRILIA R. – TEAM N. FLORIDA

CYNTHIALBALONGA – REAL MONTEROTONDO

 

GIRONE H

AUDACE CERIGNOLA – SAN GIORGIO

 

GIRONE I

BIANCAVILLA - SANTA MARIA CILENTO

SAN LUCA – RENDE 16 

Lorenzo Tortarolo

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