Calcio, Serie D. già fissati i nuovi recuperi per Sanremese e Ligorna

La Lega Nazionale dilettanti ha ufficializzato il nuovo programma dei recuperi dopo i rinvii degli ultimi giorni. Ecco le partite fissate per mercoledì 26 gennaio alle 14:30.
GIRONE A
BRA – SANREMESE
CHIERI – FOSSANO
GOZZANO – HSL DERTHONA
LIGORNA – CARONNESE
GIRONE B
LEGNANO – LEON
CARAVAGGIO – PONTE S. PIETRO
CITY NOVA – FOLGORE CARATESE
CREMA – REAL CALEPINA
GIRONE D
BORGO SAN DONNINO – FORLI’
FANFULLA - LENTIGIONE
GHIVIBORGO - SERAVEZZA
GIRONE F
CASTELFIDARDO – S. NICOLO NOTARESCO 9
GIRONE G
AFRAGOLESE – TORRES
VIS ARTENA – CARBONIA
APRILIA R. – TEAM N. FLORIDA
CYNTHIALBALONGA – REAL MONTEROTONDO
GIRONE H
AUDACE CERIGNOLA – SAN GIORGIO
GIRONE I
BIANCAVILLA - SANTA MARIA CILENTO
SAN LUCA – RENDE 16