Giudice Sportivo, Eccellenza: sei giocatori fermi per almeno un turno, Piana va in diffida

Matteo Piana della Cairese, per lui scatta la diffida

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 16/ 1/2022





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CESARETTI DAVID (RIVASAMBA H.C.A.)





CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DONATO NICOLA (ATHLETIC CLUB ALBARO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PARIGI NICOLO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

CUSATO GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

PORRO ALBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATALDO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)

ZAZZERI MATTEO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PANEPINTO FABIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CHIRIACO MATTIA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

YMERI ARTURO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRIGNONE ANDREA (CAIRESE)

MORETTI FABIO (CAIRESE)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SCARANTINO FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (I INFR)

FASAN LUCA GIOVANNI (BUSALLA CALCIO)

CALCAGNO MATTEO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

KONATE SEKOU (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

FRENNA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

BRUSACA FEDERICO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PATERNO DAVIDE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

BONAVENTURA ROBERTO (RIVASAMBA H.C.A.)