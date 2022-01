Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutte le sanzioni dopo gli ultimi recuperi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MATAROZZO MATTEO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

REPETTO ALBERTO (SAN QUIRICO BURLANDO 1959)

AMMONIZIONE (II INFR)

BADAMASSI IVAN ALI LUDGER (MURA ANGELI)

BIELLO UMBERTO (MURA ANGELI)

AMMONIZIONE (I INFR)

FLORES JIMENEZ ANDREW DENNIS (MURA ANGELI)

LENA RICCARDO (MURA ANGELI)

PIROMALLI MATTEO (MURA ANGELI)

GARE DEL 16/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

COMBI MATTIA (ONEGLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FONJOCK DIVINE (PRO SAVONA CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

LONGO ETTORE (ONEGLIA CALCIO)

SCHIEVENIN FABRIZIO (ONEGLIA CALCIO)

SANSONE MARIO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

SIRI MATTEO (MALLARE)

MUKAJ MATTEO (PRA F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

ORSI LUCA (MALLARE)

TORRINI GIACOMO (MALLARE)

BENINI DAVIDE (ONEGLIA CALCIO)

PIPPIA ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

MACAGNO MANUELE (PRO SAVONA CALCIO)