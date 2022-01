Giudice Sportivo, Promozione. Le sanzioni del recupero, una giornata a Spallarossa della Praese

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 16/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI AMMONIZIONE (I INFR)

CANNIZZARO ALESSIO (BORZOLI)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RASO ANDREA (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BALESTRINO SIMONE (BORZOLI)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUIDOTTI FEDERICO (BORZOLI)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

AMMONIZIONE (I INFR)

SANNA CHRISTIAN (BORZOLI)