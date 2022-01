Calciomercato. La Sestrese piazza tre colpi, due conosciuti anche nel savonese: sono Bisio, Cafferata e Broso

La 𝐠.𝐒. 𝐒𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐒𝐄 π‚πšπ₯𝐜𝐒𝐨 πŸπŸ—πŸπŸ—, con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. D’Acierno e il d.s. Catania, Γ¨ lieta di annunciare lβ€™πšπ©π©π«π¨ππ¨ 𝐒𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞𝐬𝐭𝐞π₯π₯𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 π₯𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐒𝐨𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟐 di tre nuovi giocatori:

π†πˆπ€ππ‹π”π‚π€ 𝐂𝐀𝐠𝐠𝐄𝐑𝐀𝐓𝐀

π π‘π€ππ‚π„π’π‚πŽ ππ‘πŽπ’πŽ

𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐀 ππˆπ’πˆπŽ







π†πˆπ€ππ‹π”π‚π€ 𝐂𝐀𝐠𝐠𝐄𝐑𝐀𝐓𝐀 – centrocampista offensivo di grande qualitΓ , classe ’94, torna alla Sestrese dopo la grande stagione 2018/2019 in Promozione (27 presenze e ben 8 reti).‼️

Scuola Sampdoria, ha militato nella Genova Calcio e Molassana in Eccellenza, prima ancora in Serie C nel Castiglione e Pavia, e in serie D nel Vado e Lavagnese.



π π‘π€ππ‚π„π’π‚πŽ ππ‘πŽπ’πŽ – centrocampista leva 2003, arriva in prestito dal Genoa in cui Γ¨ cresciuto calcisticamente. Nella prima parte di stagione ha militato nella Lavagnese.



𝐀𝐍𝐃𝐑𝐄𝐀 ππˆπ’πˆπŽ – terzino sinistro leva 2001, giΓ convocato nell’ultima gara contro il Rapallo. Ha iniziato la stagione nell’Arenzano, prima ancora protagonista al Varazze.