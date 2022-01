Calcio, Baia Alassio. Ghigliazza chiama i dilettanti a uno sforzo in più: "Regolamento facilmente bypassabile, serve trasparenza da parte di tutti"

Domenica senza calcio per la Baia Alassio che, domani pomeriggio, avrebbe dovuto giocare la prima giornata del girone di ritorno contro il Serra Riccò .

Uno stop che segue quello di pochi giorni fa con il Bragno e che allarma non poco mister Fabio Ghigliazza.

"C'è tanta confusione, come confermano anche entrambi i recuperi fissati il 9 di febbraio, pur essendo ovviamente una svista.

Credo che tutto il movimento, federazione, società e allenatori debbano remare nella medesima direzione per provare a concludere la stagione in maniera degna.

Abbiamo di fronte un regolamento poco chiaro e facilmente bypassabile. Se una squadra è in difficoltà e inserisce in organico anche elementi positivi dalla Juniores, e non mi riferisco al Serra Riccò, diventa davvero difficile procedere sui binari della regolarità.