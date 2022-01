Dopo mesi particolarmente tirati e non privi di difficoltà, finalmente all'Annibale Riva si sono visti sorrisi distesi, grazie anche alla vittoria per 3-1 contro il Ventimiglia.

Gian Piero Colla e Alessandro Lupo hanno voluto sottolineare la bella prova offerta contro frontalieri, che permette all'Albenga di vedere i playoff ormai sempre più vicini.