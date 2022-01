Calcio, Eccellenza. -5 alla fine è partita la rincorsa finale alla zona playoff

Il girone A del campionato di Eccellenza potrà far conto sull'80% del proprio programma per quanto concerne la 18° giornata di campionato.

I punti in palio rimanenti sono infatti solo 15 (più i recuperi) e ogni risultato utile avrà un peso specifico altissimo nella battaglia per accedere ai playoff.

Da questo punto di vista rivestono un ruolo fondamentale Taggia - Pietra Ligure, con la squadra di Pisano addirittura pronta al sorpasso in caso di successo esterno, Varazze - Finale (i nerazzurri sono all'ultima chiamata per puntare alla salvezza diretta dopo una rincorsa incredibile), e Albenga - Ventimiglia. I frontalieri dopo un avvio folgorante hanno infatti perso il proprio passo, mentre gli ingauni di Lupo sono a caccia degli ultimi punti utili per blindare il pass per la seconda fase.