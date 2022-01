Calcio. Eccellenza: prova di forza del Finale, Varazze schiantato con un perentorio 4-0

VARAZZE - FINALE 0-4 (20' Debenedetti, 30' Debenedetti, 51' Vierci, 72' Fabbri)

IL FINALE DA CELLE! HA VINTO IL FINALE 4-0, VARAZZE KO SOTTO I COLPI DI DEBENEDETTI, VIERCI E FAEDO

82' bravo Porta a negare a Tracanna l'1-4, il portiere giallorosso chiude lo specchio sul tentativo del nove nerazzurro

80' Buttu concede spazio a Talka, fuori Faedo

78' Debenedetti a tu per tu con Faggiano non trova il 5-0, il numero uno nerazzurro riesce a smorzare con il corpo il destro dell'attaccante finalese prima dell'intervento risolutivo di Andreoni nei pressi della linea

76' punizione dal limite per il Varazze, Severi trova solamente la barriera giallorossa

72' A SEGNO ANCHE FABBRI! Tutto facile per il Finale in contropiede, 0-4 all'Olmo-Ferro

70' Brini al posto di Perasso, Mazzocchi mischia le carte nel tentativo di dare maggiore brio alla sua squadra

63' Ponzo si libera al tiro dai sedici metri, colpo di reni da parte di Faggiano e sfera alzata in angolo

61' si aprono spazi invitanti in contropiede per il Finale, Garibbo ci prova dalla distanza spedendo a lato della porta difesa da Faggiano

57' angolo per il Varazze, che cerca di riaprire la gara dopo la terza rete incassata a inizio ripresa. Intanto Fabbri rileva Vierci

55' Garibbo per Gagliano, primo cambio per Buttu

51' VIERCI! CALA IL TRIS IL FINALE! Faedo pesca sulla destra Ponzo, cross basso per il numero undici giallorosso che appoggia in rete a porta praticamente sguarnita

46' riparte la gara!

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo con il doppio vantaggio del Finale sul campo del Varazze

41' si complica la vita in disimpegno la formazione di Buttu, non ne approfitta il Varazze che, con Iardella, non riesce ad andare al tiro da buona posizione

33' Filippone cerca il passaggio in verticale per Tracanna, sfera troppo lunga raccolta da Porta

30' ANCORA DEBENEDETTI! 2-0 FINALE! Azione confusa in area nerazzurra, pallone sbucciato da Pare che finisce tra i piedi di Odasso, servizio per Debenedetti, bravo a bucare Faggiano per la seconda volta. Proteste dei padroni di casa per un presunto fuorigioco, ma la rete viene convalidata

29' destro dai venticinque metri provato da Bottino, sfera completamente fuori misura

26' non la miglior versione del Varazze targato Mazzocchi in questa prima parte di gara, la squadra nerazzurra cerca comunque di reagire dopo la rete subita

20' DEBENEDETTI! IL VANTAGGIO DEL FINALE! Suggerimento in verticale per il numero nove giallorosso che, di sinistro, trafigge Faggiano portando i suoi meritatamente avanti

18' ancora super intervento di Faggiano che, in uscita bassa, si oppone al tentativo di Ponzo, nell'occasione da rimarcare la serpentina di Vierci

12' fiammata nerazzurra con il rilancio del portiere di casa a pescare Tracanna, che non riesce ad inquadrare la porta dopo una conclusione masticata dal limite dell'area. Avvio scoppiettante all'Olmo-Ferro, ma è ancora 0-0

11' altra doppia clamorosa chance per il Finale, superlativo Faggiano che si oppone alle conclusioni ravvicinate di Faedo e Ponzo.

9' errore in disimpegno da parte del Varazze, Debenedetti si invola verso la porta avversaria ma è provvidenziale l'intervento in scivolata di Andreoni, bravo a frenare la corsa del centravanti giallorosso

6' TRAVERSA DEL FINALE: batti e ribatti in area nerazzurra dopo una corta respinta difensiva, Pare sbuccia il pallone trovando Debenedetti al limite dell'area piccola, conclusione di prima che si stampa sulla trasversale della porta difesa da Faggiano. Più di qualche dubbio però sulla posizione dell'attaccante numero nove

4' subito grande intensità in questi primi minuti, squadre propositive che cercano immediatamente di imporre il proprio ritmo

1' si parte! Divise tradizionali per le due squadre

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VARAZZE: Faggiano, Rossi, Cavallone, Buffo, Andreoni, Severi, Perasso, Bottino, Tracanna, Iardella, Filippone

A disposizione : Malinverni, Zeggio, Caruso, Berardinucci, Daudo, Tedesco, Rebagliati, Brini

Allenatore : Mazzocchi

FINALE: Porta, Scalia, Fazio, Pare, Fabbri, De Benedetti, Gagliano, Garibbo, Debenedetti, Odasso, Ponzo

A disposizione : Stavros, Murrizzi, Fabbri, Andreetto, Tripodi, Vierci, Valle, Aroca Cortez, Talka