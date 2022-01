Calcio, Prima Categoria. L'Andora sbanca al "Corrent": la rete di Cutuli regala il successo in casa della capolista Carcarese

CARCARESE - ANDORA 0-1 (85' Cutuli)

Finisce qui! L' Andora supera di misura la Carcarese e ferma la striscia di 10 successi dei biancorossi!

94' La Carcarese ci prova con l'orgoglio, assalto finale

91' Moresco ferma una ripartenza, giallo per lui

Sei i minuti di recupero

86' Esce Luisi coi crampi, entra Talladira

85' VANTAGGIO ANDORA! Cutuli carica il destro dal limite e batte il portiere sul primo palo per la festa dei suoi. Grandi proteste dei padroni di casa per una spinta precedente che mette fuori causa il difensore

83' Zizzini prova il tiro a giro che però si spegne sul fondo

77' È il turno di Manti che rileva Basso, Chiarlone finisce i cambi a sua disposizione

75' Setti stende Alò, ammonito anche il numero 7

74' È il turno di Bonifacino, esce Revello. Ancora nessun cambio per la squadra di Delfino

71' Altra super occasione per la Carcarese: Zizzini serve Brignone, il numero 15 mette in mezzo per Brovida che da due passi manda alto di testa

65' Esce Volga, dentro Brignone

61' Abbatemarco resta a terra e viene soccorso, simpatico siparietto tra gli ultras carcaresi e Bianco, il difensore ospite commenta: "Però siete simpatici", smorzando gli animi

59' Brovida subito scatenato, scappa alla marcatura sulla destra e mette in mezzo, Bianco si rifugia in corner

58' Doppio cambio Carcarese, escono Canaparo e Ordino, dentro Zizzini e Brovida

54' Luisi strattona Canaparo, ammonizione per il numero 3. Sulla punizione fallo in attacco dei biancorossi

52' Volga ferma una ripartenza, giallo per lui

51' Basso si mette in proprio ma manda di un soffio sul fondo

50' SUPER DUBERTI! Il portiere andorese si distende sulla sua destra e respinge il penalty di Volga

49' RIGORE CARCARESE! Tocco con un braccio di un difensore, nessun dubbio per l'arbitro. Grandi le proteste degli ospiti

47' Corner dalla destra della Carcarese, il colpo di testa di Revello passa non troppo distante dal palo

Inizia la ripresa

SECONDO TEMPO





Intervallo - Ottimo inizio per le due squadre, che però con il passare dei minuti calano il ritmo. La formazione di casa ci prova con insistenza, creando le uniche vere occasioni da goal. Mister Delfino dovrà trovare delle soluzioni per arginare il gioco sulle fasce biancorosso, arma in più della squadra biancorossa

Dopo due minuti di recupero termina la prima frazione

46' Altra super occasione per i padroni di casa: batti e ribatti in area, la palla resta sul mancino di Revello che però si fa parare il tiro da uno strepitoso Duberti

44' Simulazione di Ordino in area, il numero 8 viene ammonito. Tanti i dubbi per i presenti

42' Prima grande occasione della sfida è della Carcarese: Croce mette in mezzo dalla destra, un rimpallo favorisce Basso che da buona posizione manda alle stelle

40' Scambio tra Greco e Barca al limite dell'area che libera quest'ultimo davanti al portiere. Briano lo anticipa in uscita, ma comunque la posizione è di fuorigioco

39' Basso prova a scappare in profondità, Bianco lo stende e viene giustamente ammonito

38' Nuova parata a terra del portiere andriese, conclusione semplice per lui

37' Prima conclusione della sfida: Ordino ci prova da distanze, nessun problema per Duberti che blocca a terra

34’ Basso viene lanciato a rete, ma l'arbitro rileva una posizione di fuorigioco. Grandi le proteste del pubblico

29' Ora la Carcarese ci prova, la difesa ospite salva un colpo di testa di Moresco

28' I biancorossi chiedono un calcio di rigore per un fallo su Basso, nulla di fatto per il direttore di gioco

25' La Carcarese prova a sviluppare il gioco sulle fasce, l'Andora con veloci ripartenze, i portieri risultano però essere ancora inoperosi

10' Match ancora bloccato, buoni i ritmi ma non si registrano chiare occasioni da goal

Inizia la sfida

PRIMO TEMPO

Torna il campionato di Prima Categoria, dopo circa un mese di stop, dovuto al prolungamento della pausa invernale, si torna a fare sul serio. La capolista del girone A Carcarese ospita un'Andora in piena emergenza, i biancoblù hanno infatti una decina di assenze tra infortuni e casi di coronavirus. Situazione più tranquilla invece per la formazione valbormidese, tre casi per loro, che perde Giribaldi all'ultimo secondo.

CARCARESE: Briano A., Croce, De Matteis, Revello, Spozio, Moresco, Alò, Orcino, Basso, Volga, Canaparo.

A disposizione: Briano F., Bonifacino, Brovida, Brignone, Vero, Clemente, Reale, Zizzini, Manti.

Allenatore: Chiarlone.

ANDORA: Duberti, Abbattemarco, Luisi, Bianco, Mane, Avignone, Setti, Barca, Greco, Arrigo, Cutuli.

A disposizione: Tranchida, Madron, Primoceri, Talladira, Botte, Valero Frias, Stalla, Cortese.

Allenatore: Delfino.