Calcio, Promozione. Si salvano solo quattro gare. Ceriale e Legino cercano aria playoff, Bragno - Celle pesa in zona salvezza

La sfida sulla carta più stimolante è senz'ombra di dubbio Ceriale - Praese, una sorta di vero e proprio test di maturità per la squadra di Biolzi, protagonista di un girone di andata a dir poco convincente. La Praese dovrà però reagire dopo il tonfo nel recupero con il Borzoli (oggi in campo con la Voltrese), per non perdere il passo nella corsa verso il primato.