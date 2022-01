Return to play. Mercoledì su Facebook il webinar organizzato dal Coni Liguria

Il Comitato Regionale Liguria della FIP comunica che, a seguito del recepimento da parte del Ministero della Salute dell’aggiornamento del "Protocollo FMSI per il ritorno all’attività sportiva agonistica in atleti post-covid", il Comitato Regionale Liguria del CONI ha ritenuto opportuno organizzare un webinar sul tema.



L'appuntamento è per mercoledì 26 Gennaio 2022 alle ore 18:30 sulla pagina Facebook "Presidente CONI Liguria" con relatore il Dottor Luca Ferraris, Responsabile provinciale della Federazione Medico Sportiva Italiana, nonché Medico Federale della Federazione Italiana Vela e componente del Comitato Scientifico del CONI Liguria.