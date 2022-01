Vodafone riserva un interessante regalo per tutti i clienti che scelgono di attivare il servizio di Ricarica Automatica

Ricarica Automatica Vodafone: cos’è, come funziona e quali sono i vantaggi?

La Ricarica Automatica è il servizio offerto dall’azienda Vodafone attraverso cui è possibile ricaricare il proprio credito in automatico ogni qual volta il residuo scende al di sotto dei cinque euro. Sono diversi i vantaggi nell’attivare la Ricarica Automatica. Innanzitutto la libertà di non dover più ricordarsi di ricaricare il credito (che sia online o nei negozi fisici) ma soprattutto non doversi più preoccupare di rimanere senza credito, magari in un momento cruciale o lavorativamente importante.

Quali sono i vantaggi della Ricarica Automatica? Oltre a non rischiare più di rimanere senza credito (con l’autoricarica ogni volta che il credito scende sotto i cinque euro), il servizio Vodafone toglie qualche pensiero superfluo ai propri clienti, col pagamento automatico con addebito diretto su carta di credito o conto corrente. Vodafone è sempre proiettata al benessere del proprio cliente, motivo per cui l’attivazione della Ricarica Automatica è totalmente gratuita, prevedendo solamente l’addebito ogni qual volta il credito residuo scende sotto la soglia minima. A completare il quadro dei vantaggi è la reperibilità e possibilità d’utilizzo dei propri Giga: sempre a disposizione con la Ricarica Automatica.

Come attivare (gratuitamente) il servizio Ricarica Automatica Vodafone?

Esistono diversi modi e possibilità per attivare il servizio di Ricarica Automatica (che inoltre farà beneficiare gratuitamente dell’offerta Vodafone Infinito). Si può attivare il servizio di Ricarica Automatica sia in piena autonomia, utilizzando l’app My Vodafone, o recandosi in uno dei punti vendita Vodafone che aderiscono alla promozione. Nel caso che si scelga di attivare il servizio di attraverso l’applicazione si dovrà prima associare alla propria linea una carta di credito e in massimo 48 ore autorizzare la Ricarica Automatica. Per chi preferisce un pagamento ancor più diretto e senza possibili intoppi (come per esempio la dimenticanza di non lasciare abbastanza credito sulla carta), è possibile scegliere l’addebito su conto corrente ma in questo caso bisognerà necessariamente recarsi in uno dei tanti negozi Vodafone.

Al completamento dell’operazione d’attivazione del servizio Ricarica Automatica, Vodafone attiverà gratuitamente sulla propria linea il piano Infinito , con cui è possibile fare chiamate verso tutti i numeri italiani di rete mobile e fissa, inviare SMS e navigare alla massima velocità senza limiti sulla rete 5G di Vodafone, la più potente di sempre.

SMS, minuti e giga illimitati alla massima velocità per due mesi con la Ricarica Automatica Vodafone

La possibilità d’ottenere SMS, minuti e giga illimitati per due mesi è semplice d’avere. Chi passa dall’addebito su credito residuo al servizio di pagamento Smart Pay potrà comunicare gratis per due mesi, senza limiti, poiché Vodafone attiverà sul proprio numero l’offerta tutto compreso Infinito. Il servizio di Ricarica Automatica utilizza il sicuro e affidabile sistema Smart Pay, che permette di associare alla propria linea telefonica un conto corrente o una carta di credito, su cui verrà addebitato il costo mensile del proprio piano tariffario.