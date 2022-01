Calcio, Prima Categoria: tutte le sanzioni, squalifiche pesanti dopo Pro Pontedecimo - Vadese

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 15/12/2021

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

ALCAMO DANIELE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

LORENZINI SEBASTIANO (RICCO LE RONDINI)

AMMONIZIONE (II INFR)

QUARANTA MATTIA (INTERCOMUNALE BEVERINO)

AMMONIZIONE (I INFR)

GABRIELLI MATTEO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

MECHERINI ALESSIO (RICCO LE RONDINI)

GARE DEL 19/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALZANO SAMUELE (MURA ANGELI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (III INFR)

MINNELLI DANIELE PAOLO (SUPERBA CALCIO 2017)

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

GARE DEL 22/ 1/2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

PAGANO FULVIO (CELLA 1956)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FOSSA LUCA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARRETTA MATTEO (CORNIGLIANESE 1919)

ROVELLI ALBERTO (MASONE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

HAXHIJA NEXHIP (CORNIGLIANESE 1919)

SPINETTI DANIELE (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RIZQAOUI OMAR (SUPERBA CALCIO 2017)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DOMI ALDO (CORNIGLIANESE 1919)

PISCITELLI FILIPPO (MASONE)

AMMONIZIONE (III INFR)

DARIETTO MARCO (BARGAGLI SAN SIRO)

CONTE MATTEO (CA DE RISSI SG)

LAURINO THOMAS (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (II INFR)

MINCOLELLI DAVIDE (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

LO CICERO LORENZO (CA DE RISSI SG)

PUGGIONI ANDREA (CA DE RISSI SG)

ANTONINI FILIPPO (CELLA 1956)

PAGANO JACOPO (CELLA 1956)

ROGAI MATTIA (CELLA 1956)

AMMONIZIONE (I INFR)

BERNINI STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

QUATTRONE VINCENZO (CA DE RISSI SG)

GIANESIN CRISTIAN (CELLA 1956)

AVOGADRO FRANCESCO (CORNIGLIANESE 1919)

PAPILLO CHRISTIAN (CORNIGLIANESE 1919)

SEMINO RICCARDO (CORNIGLIANESE 1919)

FERRARO DIEGO (OLIMPIC 1971)

GARE DEL 23/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 23/ 1/2022 BOLANESE - PEGAZZANO CALCIO 2015

Il G.S.

Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società BOLANESE, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg;

Considerato che il ddg disponeva, pertanto di attendere per il tempo previsto dal regolamento in questi casi;

Rilevato che, decorso inutilmente il tempo di attesa, la Società PEGAZZANO CALCIO 2015 non si era presentata presso l'impianto sportivo sede della gara in questione, per cui il ddg liberava i presenti; 

Visto l'art. 10, comma 1, del CGS;

Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con le disposizioni del Punto 3 ("Diritti di iscrizione e oneri") di cui al C.U. n. 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2021/22 della L.N.D. ilquale fissa l'ammenda perla prima rinuncia, per il Campionato Regionale di Prima Categoria , in Euro 300,00;

Visto l'art. 10, comma 4 del CGS, il quale prevede che "La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica"

P.Q.M.

Dispone:

di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società PEGAZZANO CALCIO 2015 , oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica;

di comminare l'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) alla Società PEGAZZANO CALCIO 2015, a titolo di prima rinuncia. Firmato Il Giudice Sportivo Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA: PEGAZZANO CALCIO 2015

V.D.G.

PENALIZZAZIONE

PUNTI IN CLASSIFICA: PEGAZZANO CALCIO 2015 1

V.D.G.

AMMENDA Euro 300,00

PEGAZZANO CALCIO 2015

V.D.G.

Euro 100,00

NUOVA OREGINA S.R.L.

Per aver consentito ad una persona -che i dirigenti identificavano come un proprio sostenitore- di entrare nell'area riservata al termine della gara che, mentre il ddg si stava dirigendo verso gli spogliatoi, entrava nel tunnel e, protestando, impediva allo stesso di proseguire e, dopo averlo superato, si presentava negli spazi comuni adiacenti agli spogliatoi medesimi, inveendo contro di lui e rivolgendogli un'espressione ingiuriosa. Euro 100,00 PRA F.C. A titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento noncurante del proprio dirigente addetto all'arbitro in quanto, a fine gara, dopo che il ddg aveva fatto la doccia e si era vestito, lo stesso usciva dallo spogliatoio per lasciare l'impianto sportivo, ma trovava il cancello per poter uscire dal corridoio degli spogliatoi chiuso con il lucchetto, senza che più nessuno fosse presente. Verificato che il custode se ne era andato ed era quindi bloccato all'interno degli spogliatoi senza poter uscire, il ddg doveva contattare i propri vertici, tramite i quali rintracciava una persona della società per farsi aprire, solo dopo 45'.





DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 17/ 2/2022

LACONI MATTIA (PRA F.C.)

Con il proprio comportamento noncurante e assolutamente non rispettoso del ruolo rivestito, faceva sì che, a fine gara, dopo che il ddg aveva fatto la doccia e si era vestito, lo stesso usciva dallo spogliatoio per lasciare l'impianto sportivo, ma trovava il cancello per poter uscire dal corridoio degli spogliatoi chiuso con il lucchetto, senza che più nessuno fosse presente. Verificato che il custode se ne era andato ed era quindi bloccato all'interno degli spogliatoi senza poter uscire, il ddg doveva contattare i propri vertici, tramite i quali rintracciava una persona della società per farsi aprire, solo dopo 45'.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AGATA DIMITRI (CASARZA LIGURE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CURRENTI DAMIANO (CASTELNOVESE)

AMMONIZIONE (II INFR)

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

MICALIZZI SIMONE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

Alla notifica del provvedimento di ammonizione, rivolgeva un'espressione ingiuriosa al ddg e lo spingeva appoggiandogli entrambe le mani sull'addome, senza procurargli dolore.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una testata al volto, senza conseguenze lesive.

CONTI JACOPO (SPORTING CLUB AURORA 1975)

Dopo aver subìto un fallo, in reazione, colpisce l'avversario con una manata al viso, senza conseguenze lesive.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RICOTTA CRISTIAN (SAN LAZZARO LUNENSE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASCOLI MATTEO (RICCO LE RONDINI)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRAHI ERGYS (ALTARESE)

FRANCERI MATTEO (ALTARESE)

CAMPAGNANI MARCO (ATLETICO ARGENTINA)

DONDERO COSIMO (CALVARESE 1923)

CAVIGLIA ANDREA (CITTA DI COGOLETO)

BALOSSINO ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

DELLEPIANE STEFANO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

GUIDA ALESSIO (SAN CIPRIANO)

LIPANI NICOLO (SAN CIPRIANO)

VULPES SIMONE (SAN CIPRIANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BIANCO ANTONIO (AREA CALCIO ANDORA)

SETTI DAVIDE (AREA CALCIO ANDORA)

BONANNO PIETRO (CAMPESE F.B.C.)

BARBAGALLO DENNIS (CASARZA LIGURE)

JABRAOUI MOHCIN (CASTELNOVESE)

NARDINI SAMUELE (CASTELNOVESE)

CALABRO EUGENIO (LETIMBRO 1945)

MOLINARI GIOVANNI (LETIMBRO 1945)

PESCIO MATTEO (LETIMBRO 1945)

SIRI SAMUEL (MALLARE)

GALLO MATTEO (SAMPIERDARENESE)

ARDOINO LUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SIGNORI FEDERICO (VADESE CALCIO 2018)

ALESSO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

COZZI ROBERTO (CITTA DI COGOLETO)

RAGANINI GABRIELE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

VEZZOLLA SIMONE (QUILIANO&VALLEGGIA)

HALAJ SERGIS (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

AMMONIZIONE (III INFR)

GARBARINO SIMONE (CALVARESE 1923)

PIMENTEL GIANMARCO (CASARZA LIGURE)

COPPOLA LORENZO (CASTELNOVESE)

BRIZZOLARA MARCO (COGORNESE)

MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)

LUBELLO DANILO (FEGINO)

ROSSETTI STEFANO (LETIMBRO 1945)

VALDORA LUCA (LETIMBRO 1945)

FORNARA LORENZO (MALLARE)

DE MADRE DAVIDE (MILLESIMO CALCIO)

CARCIONE ANDREA (NUOVA OREGINA S.R.L.)

MARCHELLI LUCA (PRA F.C.) REJAIBI SABEUR (PRA F.C.)

MICALIZZI SIMONE (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

PERRONE EDOARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ANDREANI DANIELE (RICCO LE RONDINI)

MERLO FABIO (SAN CIPRIANO)

DONADEL MICHELE (SAN LAZZARO LUNENSE)

STRAGAPEDE ANDREA (SAN LAZZARO LUNENSE)

COZZA STEFANO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ARATA LORENZO (CALVARESE 1923)

MARTINO DANIELE (CAPERANESE 2015)

MORESCO EDOARDO (CARCARESE)

ORCINO MATTEO (CARCARESE)

KADRIJA ATDHE (MALLARE)

SETTIMELLI STEFANO (NUOVA OREGINA S.R.L.)

DORIA LORENZO (PIEVE LIGURE)

FRAVEGA BRUNO (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

RUSSO ALESSANDRO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BROZZO TOMMASO (RICCO LE RONDINI)

VICINI JACOPO (SAN CIPRIANO)

FRESCO GABRIELE (SANTERENZINA)

NINIVAGGI LORENZO (VADESE CALCIO 2018)

MENNUTI GIOVANNI (VECCHIOCASTAGNA QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

EBOLI ALESSIO MICHELE (ALTARESE)

LUISI PIETRO FILIPPO (AREA CALCIO ANDORA)

GUGA FLORI (BORGHETTO 1968)

RAMADHI HALIT (BORGHETTO 1968)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

MARCHELLI DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

DE MATTEIS LUCA (CARCARESE)

COZZI ALESSANDRO (CITTA DI COGOLETO)

CALCAGNO GIACOMO (LETIMBRO 1945)

BOGLIACINO ANDREA (MALLARE)

MACALUSO ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

GARGIULO CIRO (PIEVE LIGURE)

GASPARI ALESSIO (PRA F.C.)

BEQIRI MATIAS (PRO PONTEDECIMO CALCIO)

CALARCO GIANLUCA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

PRINCIPATO DAVIDE (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MENGARONI FRANCESCO (SAN LAZZARO LUNENSE)

URUCI RIGERS (VADESE CALCIO 2018)

LUME RICCARDO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

MENDEZ RUIZ YANDRY A. (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

PESTARINO GIANLUCA (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)